La compagnie minière, Aya Gold & Silver, vient d’annoncer la mise en service de sa ligne électrique de 93 km, alimentant la mine d’argent Zgounder avec de l’énergie renouvelable. Ce projet, achevé le 30 juin, marque une étape cruciale pour l’entreprise, assurant un approvisionnement stable et économique en électricité pour ses opérations.

Cette nouvelle ligne, connectée au réseau national haute tension de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE), comprend des sous-stations de départ et d’arrivée, également mises sous tension. Le contrat d’achat d’électricité de 20 ans avec Énergie Éolienne du Maroc (EEM) de Nareva permettra de réduire les coûts unitaires d’électricité de 15 %, tout en améliorant la redondance électrique sur le site, indique l’entreprise.

En plus de ses avantages économiques, la nouvelle ligne électrique soutient les engagements environnementaux de la société. L’électricité verte, fournie par les parcs éoliens de Nareva-EEM, devrait réduire l’intensité carbone de la mine de Zgounder de 88% d’ici 2025 par rapport à 2021. La conception de l’infrastructure permet également l’ajout d’installations futures pour étendre la distribution d’énergie.

Benoit La Salle, Président et CEO d’Aya, a souligné l’importance de cette réalisation : « l’achèvement de cette ligne électrique est une étape cruciale pour la production de notre nouvelle usine et contribuera significativement à maintenir les coûts d’exploitation de Zgounder parmi les plus bas. En plus des avantages en termes de production, de coûts et de climat, cette réalisation nous permet de répondre à notre deuxième exigence de divulgation TCFD, réduisant ainsi notre coût du capital de 50 % sur notre tranche CTF ».