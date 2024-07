Cinq étudiants ont été primés, jeudi à Casablanca, lors de la cérémonie de remise des prix de l’édition 2024 du Championnat de la Bourse, compétition virtuelle qui initie les participants au marché boursier à travers la gestion d’un portefeuille fictif d’un million de dirhams (MDH) d’actions réellement cotées à la Bourse de Casablanca.

Il s’agit de Imane Elyatribi (Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée – INSEA de Rabat), championne avec une performance de 10,8%, suivie de Mehdi Ait Ouchrif (Ecole Nationale de Commerce et de Gestion – ENCG de Kénitra) avec 8,63%, de Mohamed Jad Azour (Ecole Nationale des Ingénieurs – ENI de Brest) avec 6,56%, de Paul Tchanati P (Africa Business School de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Rabat) avec 6,52% et d’Abdelouahid El Aazouzi (Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales – FSJES de l’Université Hassan 2 de Casablanca) avec 5,21%.

Ce championnat, organisé du 29 avril au 24 mai 2024, a permis à ces traders en herbe de vivre une expérience proche des conditions réelles. Les gagnants, y compris la championne qui a reçu un trophée et un stage offert par TradingView, ont été récompensés par la Bourse de Casablanca avec des cadeaux, des certificats et des attestations du Chartered Institute for Securities & Investment (CISI).

Le championnat de la Bourse a fédéré une communauté de 1.300 participants, issus de 67 établissements d’enseignement supérieur marocains et étrangers, avec des profils et des cursus diversifiés. Les participants ont déployé des stratégies de trading et analysé les cours sur la plateforme e-Bourse.ma, développée par la Bourse de Casablanca et TradingView.

Le championnat de la Bourse, une initiative d’envergure en matière de culture financière, démontre l’importance de la coopération de la Bourse de Casablanca avec le milieu académique, favorisant l’inclusion et la culture financières au Maroc. Depuis plus de 23 ans, l’Ecole de la Bourse, qui a formé plus de 85.000 personnes, poursuit une politique soutenue et continue dans le domaine de l’éducation financière.

En plus de cette compétition annuelle, la Bourse de Casablanca mène de multiples initiatives, notamment à travers l’Ecole de la Bourse et en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux, tels que le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, le CISI et la World Federation Exchanges (WFE).

Zoom sur les 5 lauréats de l’édition 2024