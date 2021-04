Le déficit commercial du Maroc s’est établi à 24,94 milliards de dirhams (MMDH) à fin février 2021, enregistrant un allégement de 15,9% par rapport à la même période une année auparavant, selon l’Office des changes.

Cet allégement s’explique par une baisse des exportations (-2,5%) moins importante que celle des importations (-7,4%), précise l’Office dans son bulletin sur les indicateurs des échanges extérieurs de février 2021.

Le taux de couverture s’est élevé, quant à lui, à 66,5%, enregistrant une amélioration de 3,3 points.

La baisse des importations de biens fait suite au recul des achats de la majorité des groupes de produits, en l’occurrence, des produits énergétiques (-3,46 MMDH), des biens d’équipement (-1,43 MMDH), des demi produits (-1,4 MMDH) et des produits alimentaires (- 232 millions de dirhams MDH ), relève l’Office, notant que cette baisse est atténuée par la hausse des achats des produits finis de consommation (+351 MDH) et des produits bruts (+189 MDH).

Parallèlement, les approvisionnements en biens d’équipement et en demi-produits enregistrent des baisses respectives de 6,9% et de 8,1%. Les importations des produits finis de consommation accusent, quant à elles, une légère hausse de 1,9%, suite, essentiellement, à la hausse des achats des parties et pièces pour voitures de tourisme (+21,9%) et à ceux des voitures de tourisme (+21,3%).

Le recul des exportations touche principalement les ventes du textile et cuir et celles de l’aéronautique et dans une moindre mesure celles de l’agriculture et agro-alimentaire. Toutefois, ce recul est atténué essentiellement par la hausse des ventes du secteur automobile et celles des phosphates et dérivés (+7,9%).

Dans le détail, les exportations du secteur textile et cuir se sont repliées de 17,5% à 5,09 MMDH, sous l’effet du recul des ventes des vêtements confectionnés (-18%) et celles des chaussures (-29,6%). Les exportations de l’automobile affichent une hausse de 4,1% à fin février 2021, grâce à l’accroissement des ventes du segment “construction” de 8,6%. Cette hausse est ralentie par la baisse des ventes du segment “câblage” et du segment “intérieur véhicules et sièges” de 3,7% et 2,2% respectivement.

Au titre des deux premiers mois de l’année 2021, la balance des échanges de services affiche un excédent en baisse de 42,2% à 8,68 MMD.