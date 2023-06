Le crédit au secteur non financier s’est accru de 6,2% au premier trimestre 2023, après 6,7% au T4-2022, selon Bank Al Maghrib (BAM).

Cette évolution, qui recouvre un ralentissement de 9,8% à 6,7% du rythme de progression des prêts accordés aux entreprises privées, reflète notamment une décélération de la croissance des facilités de trésorerie de 14,7% à 8% et une accentuation de la baisse des prêts destinés à la promotion immobilière de 7,9% à 11,4%, précise BAM dans son rapport sur la politique monétaire, publié à l’issue de la deuxième réunion trimestrielle de son Conseil au titre de l’année 2023.

En revanche, les prêts aux entreprises publiques se sont renforcés de 25,9% après une progression de 6,7% un trimestre auparavant, recouvrant une augmentation des prêts à l’équipement de 9,7%, après un repli de 5,7%.

Quant aux crédits aux entrepreneurs individuels, ils ont vu leur rythme d’accroissement passer de 8,3% à 9%, reflétant en particulier les accélérations des croissances des facilités de trésorerie de 11,7% à 14,3% et des prêts immobiliers de 17% à 18,3%.

Concernant les prêts aux particuliers, leur accroissement est resté stable à 3%, avec notamment un ralentissement de 3,2% à 2,9% pour les crédits à l’habitat et de 3,8% à 3,2% pour les crédits à la consommation.

Par branche d’activité, les données relatives au T1-2023 indiquent une progression de 39,5% des crédits accordés aux « industries extractives », de 23,4% de ceux destinés aux « industries chimiques et para chimiques » et de 2,8% pour ceux aux « industries manufacturières diverses ». En revanche, les concours aux branches des « hôtels et restaurants » et du « bâtiment et travaux publics » ont accusé des replis de 2,5% et 1,1% respectivement.