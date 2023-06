En lançant son SUV à l’allure sportive, Renault bouscule les codes traditionnels du marché. Renault Arkana prendra place dans le segment très prisé des SUV coupés qui, jusqu’ici, était l’apanage des marques premium. Faisant le plein d’émotion, de technologies et d’efficience énergétique pour moins d’émissions de CO2, il coche toutes les cases, sans aucun compromis.

Une motorisation E-Tech hybride unique sur son segment

Le nouveau Renault Arkana sera disponible dans sa motorisation E-TECH full hybride 145 ch, plus responsable, moins énergivore et assurant un maximum de plaisir de conduite. Avec cette solution « full hybrid » équipée d’une batterie 230 V d’une capacité de 1,2 kWh, nouveau Renault Arkana procure à tous les bénéfices de l’électrique sans avoir à se brancher.

Au volant du SUV coupé qui ne fait aucune concession sur le design, l’espace et la technologie à bord, le conducteur peut réaliser jusqu’à 80 % de temps de conduite en ville en tout électrique, appréciant tout particulièrement son silence, son confort et sa réactivité.

Grâce à la technologie révolutionnaire E-TECH directement issue de la F1, et grâce à toute l’innovation portée sur l’aérodynamisme de la voiture, notamment un SCx de 0,72 qui s’avère 25 % plus efficace que celui d’un SUV traditionnel, nouveau Renault Arkana E-TECH full hybride 145 ch ne consomme que 4,7 l/100 km et n’émet que 107 g de CO2/km.

Une habitabilité sans compromis

Offre unique sur le segment C, nouveau Renault Arkana dispose d’une habitabilité inédite pour un modèle doté d’un tel profil sportif, notamment aux places arrière, avec un espace aux genoux de 211 mm, meilleure valeur de sa catégorie. Avec une longueur de 305 mm, l’espace au pied est également une référence sur le marché, tout comme la hauteur sous pavillon à l’arrière qui est de 862 mm, une valeur importante pour un véhicule arborant une ligne de coupé.

Enfin, dans sa version au look sportif baptisée E-Tech Engineered, Nouveau Renault Arkana embarque de série le levier de sélecteur de vitesses « by-wire » dénommé e-shifter.

Mehdi Yaroub, Directeur marketing Renault, indique : « le nouveau Renault Arkana incarne l’ère de la Nouvelle Vague et met en avant les valeurs de la marque en termes de technologie et de modernité. Arkana E-TECH full hybrid ouvrira la voie de l’électrification de la marque au Maroc, et renforcera sa position sur le segment C ».

Prix et disponibilité

Ayant déjà séduit plus de 240 000 clients à fin 2022 dans le monde, nouveau Renault Arkana dispose d’une offre unique sur le segment des SUV coupés.

Au Maroc, Arkana E-TECH full hybrid sera disponible dans le réseau Renault à partir du 21 juin 2023 en 3 versions :

Version Equilibre à 316.000 Dhs

Version Techno à 336.000 Dhs

Version E-Tech Engineered à 356.000 Dhs