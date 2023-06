A l’occasion de l’inauguration officielle de son agence de Fès, Bank Al Karam, anciennement BTI Bank ( banque participative du groupe Bank Of Africa), a révélé sa nouvelle identité.

« Ce changement de marque découle du changement d’actionnariat au sein de la banque », explique le groupe dans un communiqué.

Ainsi, et comme annoncé en décembre 2022, Bank Of Africa, consolide sa position d’actionnaire unique à 100% de Bank Al Karam, après la reprise des parts détenues dans BTI Bank par l’ancien partenaire étranger Al Baraka Banking Group. Ce dernier ayant opté pour réorientation stratégique de ses activités bancaires dans le monde.

A l’occasion de ce processus de finalisation, la banque participative a fait l’objet d’une recapitalisation à hauteur de 120 millions de DH, portant son capital à 520 millions de DH, est-il expliqué.

S’agissant de la nouvelle identité de Bank Al Karam, il reflète l’adossement de celle-ci au groupe Bank Of Africa, reprenant l’ellipse ronde ainsi que les deux nuances du bleu et la typographie caractérisant le logo du groupe.

Pour ce qui est des perspectives, le groupe indique que Bank Al Karam continuera de renforcer son offre. En direction des particuliers, des solutions concrètes!res de qualité répondent au besoin des Marocains en matière de gestion de comptes et de cartes bancaires, de financements immobilier et automobile, souligne le communiqué.

Pour ce qui est des professionnels et les entreprises, ils profitent de services sur-mesure et de l’accompagnement personnalisé d’une banque participative capable de simplifier leur quotidien, gérer des opérations régulières ou suivre les montages financiers les plus complexes, ajoute la même source.