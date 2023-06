Sept conventions de partenariat ont été signées, jeudi soir à Tanger, en vue de promouvoir l’efficacité énergétique et la résilience au changement climatique, améliorer la gouvernance territoriale et de renforcer la participation citoyenne, et ce dans le cadre de la 3è édition du Forum méditerranéen pour le Climat « MedCOP Climat ».

La première convention-cadre relative à la décarbonation des industries dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA) a été signée entre le ministère de l’Industrie et du commerce, le ministère de la Transition énergétique et du développement durable, le Conseil régional (CRTTA), la Fondation de la Maison méditerranéenne du Climat (FMMC) et les Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU-Afrique).

Cet accord vise à coopérer et collaborer pour la décarbonation des unités industrielles opérant dans les zones industrielles de la région TTA, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre, promouvoir le développement durable et d’améliorer la compétitivité des opérateurs industriels.

Le deuxième mémorandum d’accord sur la coopération dans le domaine de l’efficacité énergétique dans la région TTA), signé entre l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) et le CRTTA, ambitionne, quant à lui, d’améliorer l’efficacité énergétique et la rationalité de la consommation d’énergie dans les secteurs énergivores au niveau de la région TTA, renforcer les capacités et les compétences en matière d’énergie et de climat, et de mobiliser et sensibiliser les partenaires, les acteurs et les citoyens pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire l’empreinte carbone.

A cela s’ajoute une convention-cadre relative à la contractualisation des communes allant abriter les SLEC, qui a été paraphée entre le CRTTA, et les communes de Tanger, Chefchaouen, Tétouan, Al Hoceima, Ksar El Kébir, M’diq et de Melloussa.

Cet accord s’assigne pour objectifs de contractualiser les huit communes sélectionnées dans le cadre de l’AMI dédié au choix des communes allant héberger les SLEC, et de définir les modalités de partenariat entre les signataires pour la réalisation, l’opérationnalisation et la pérennisation du projet SLEC.

Quant au 4è accord de partenariat, il porte sur la mise en œuvre du projet de l' »Index de la démocratie participative pour une transition verte, résilience et inclusive », qui fait partie du programme « d’appui à la participation citoyenne », fruit d’un partenariat stratégique entre le Maroc et l’Union européenne, qui œuvrent ensemble dans le cadre d’un partenariat de « prospérité partagée ».

Cette convention, signée entre l’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable (AMCDD), la Maison méditerranéenne du Climat, l’Initiative IMAL pour le Climat et le développement, et CGLU-Afrique, vise à mettre en commun une partie de l’expertise des partenaires et leur capacités de mobilisation des moyens financiers pour développer des projets de renforcement des capacités de la société civile et d’amélioration de la gouvernance territoriale, contribuer à l’amélioration et au renforcement de la participation citoyenne, et à améliorer la gouvernance territoriale pour la mise en place d’un plan d’action concerté sur la base des résultats relevés par l’Index.

S’agissant du 5è mémorandum d’accord, paraphé entre le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et la Fondation de la Maison méditerranéenne du Climat, il vise à promouvoir la protection de l’environnement, l’atténuation, l’adaptation, la résilience au changement climatique et l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD), accompagner et supporter la FMCC dans la mise en oeuvre de sa stratégie et ses plans d’actions, contribuer à réduire les risques climatiques, en recherchant des solutions basées sur la nature et de partager les meilleures pratiques en matière de modélisation et d’évaluation, et à partager les modèles innovants de financement et de soutien de l’action climatique.

Le 6è mémorandum d’accord sur la mise en place d’un programme de coopération entre le Conseil régional de TTA et l’ONU-Habitat, vise, quant à lui, à appuyer le conseil régional à la planification territoriale, intégrant les ODD et les recommandations du nouvel Agenda urbain, fournir un accompagnement technique et stratégique au CRTTT dans des projets structurants, renforcer les capacités techniques et managériales des cadres et élus du Conseil régional et à intégrer la participation citoyenne des femmes, des jeunes et des populations vulnérables dans les projets de la région.

Quant à au 7è mémorandum d’entente entre les Fonds d’équipement des Nations Unies (UNCDF) et la région TTA, il vise l’identification des niveaux potentiels d’optimisation énergétique au niveau de l’éclairage public des villes de la région, définitions des objectifs d’efficacité énergétique à atteindre dans ce secteur au niveau de la région, évaluation de standards en matière d’impacts sociaux et économiques et l’identification des bailleurs de fonds.

La ligne directrice de la MedCOP 2023, qui se tient les 22 et 23 juin, à l’initiative de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la Fondation Maison méditerranéenne du climat, est de contribuer à asseoir une dynamique méditerranéenne basée sur les territoires visant à faire face aux défis du changement climatique, de poursuivre et d’accélérer la coopération des pays et des régions du pourtour méditerranéen autour de projets concrets portés par des outils programmatiques opérationnels.