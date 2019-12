Bank Al-Maghrib vient de publier quatre nouveaux documents de recherche sur son portail Internet, l’occasion de partager les résultats des travaux menés par des chercheurs de la Banque centrale avec la communauté scientifique et le grand public.



Leur diffusion permettra de susciter les débats sur les questions économiques et financières et renforcer les liens avec les milieux universitaires et de recherche, souligne Bank Al-Maghrib dans un communiqué.



Les thématiques de ces documents portent sur « Les réserves de change et fonctionnement de l’économie marocaine : enseignements à partir d’un modèle dynamique stochastique d’équilibre général (DSGE) », « Le processus de libéralisation du compte capital : évolutions et défis pour l’économie marocaine », « Salaire minimum au Maroc : faits stylisés et impacts économiques » et « Transmission de la politique monétaire vers l’endettement des entreprises non financières au Maroc »