Le résultat net part du Groupe (RNPG) Bank Of Africa (BOA) s’est élevé à 1,7 milliard de dirhams (MMDH) à fin septembre dernier, en hausse de 35% par rapport à la même période de 2020, hors contribution exceptionnelle au Don Covid-19.

Le résultat net social au titre de la même période s’est chiffré, quant à lui, à 1,4 MMDH, en amélioration de 40% (hors don Covid-19), indique le Groupe bancaire dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels.

Au titre du 3ème trimestre, le produit net bancaire (PNB) consolidé s’est établi à 10,8 MMDH, tiré par une bonne tenue du « Core Business » avec une croissance de la marge sur commissions de 7% et de la marge d’intérêts de 4%.

En social, le PNB de la Banque SA a progressé de 9% à 5,4 MMDH, tiré par une croissance positive des revenus de l’ensemble des lignes métiers (+8% pour la marge sur commissions, +4% pour la marge d’intérêts, et +6% pour le résultat des opérations de marché).

A fin septembre 2021, la dynamique commerciale se poursuit avec une bonne performance des dépôts de la clientèle consolidés de 3% et de +5% en social, et un renforcement du portefeuille crédits évoluant de +3% et de +5% pour les crédits à la clientèle (Hors Resales) en consolidé et en social, respectivement.