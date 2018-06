Infomédiaire Maroc – Le comité de pilotage du club des 23 plus grandes banques nationales et régionales de développement dans le monde (International Development Finance Club – IDFC) a tenu, ce jeudi, à Paris sa 1ère réunion sous-présidence française, avec la participation notamment de la Caisse de dépôt et de Gestion (CDG).

Dans une déclaration à cette occasion, le DG de l’Agence Française de développement (AFD), Remy Rioux, a indiqué que les 23 banques de développement formant ce club représentent une capacité annuelle de financement de plus de 800 milliards de dollars (MM$).

Et s’agissant du Maroc, il s’est félicité de l’expertise qu’il a acquise en matière de développement des énergies renouvelables et de sa volonté de la mettre à disposition de l’ensemble du continent, ce qui, a-t-il dit, s’inscrit dans la logique même du club IDFC, à savoir des institutions financières qui amènent leurs expériences nationales et leurs bonnes pratiques et qui la partagent avec les autres à travers des co-financements.

Dans une déclaration similaire, le DG de CDG-Capital, Hamid Tawfiki, s’est réjoui de l’opportunité offerte par cette réunion pour discuter des orientations stratégiques de l’IDFC, dont la CDG est membre depuis sa création.

Grâce à son expertise nationale et internationale et aux pratiques cumulées durant des années en matière de financements climatiques et d’adaptation, notamment suite à la COP 22 lorsqu’il a eu le privilège d’être membre du comité scientifique, le groupe CDG oeuvre de concert avec les institutions financières internationales pour contribuer à la concrétisation des engagements internationaux en actions notamment en Afrique sub-saharienne, a-t-il affirmé.

L’IDFC est aujourd’hui le principal pourvoyeur de financements publics pour le développement et le climat avec un bilan cumulé de 3,5 trillions de dollars, et 800 MM$ d’engagements en 2016, soit 4 à 5 fois l’envergure financière des Banques Multilatérales de Développement réunies.

Rédaction Infomédiaire