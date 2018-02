Infomédiaire Maroc – La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) voit en le Maroc un « pays très important » et une « porte d’entrée stratégique » en Afrique, a affirmé son président Suma Chakrabarti, dans des entretiens accordés à la presse nationale.

Le Maroc « est un pays très important pour nous, non seulement en tant que pays d’intervention, mais également comme porte d’entrée dans une région plus grande », a dit Chakrabarti au journal « Le Matin », notant que c’est pour cette raison que la BERD essaie de faire de son mieux au Maroc et entend faire encore plus en tentant d’être plus présente dans ce pays. Et dans une interview à « Aujourd’hui Le Maroc », Chakrabarti a affirmé que l’Afrique serait potentiellement la prochaine extension de la BERD avec un leadership du Maroc.

« Le Royaume a réellement une position de leadership », a-t-il souligné.

Rédaction Infomédiaire