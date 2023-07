Le Foreign Agricultural Service (FAS) relevant du département américain de l’Agriculture vient de dévoiler ses prévisions concernant la production céréalière nationale, au titre de la campagne commerciale 2023-2024.

Les prévisions du FAS indiquent une hausse de 62 % de la production en ce qui concerne le blé et l’orge. La quantité de blé tendre produite pour ladite période devrait s’établir à 2,98 millions de tonnes, 1,18 million de tonnes pour le blé dur et 1,35 million de tonnes pour l’orge.

Après avoir subi les répercussions de la sécheresse durant les 5 dernières années, la production nationale de céréales devrait donc repartir à la hausse durant la campagne à venir, selon le FAS. Cela est d’ailleurs appuyé par les mesures entreprises par le gouvernement pour appuyer le secteur agricole.

À fin mai, le gouvernement avait annoncé la fin du programme de soutien aux importations de blé tendre, au moment où les prix ont chuté avec la nouvelle récolte mondiale de blé et d’autres pressions inflationnistes en baisse. De plus, le gouvernement a annoncé qu’il procédera au maintien des droits d’importation sur le blé et l’orge à zéro jusqu’à la fin de l’année en cours, afin d’encourager la constitution de stocks suffisants pour le pays.

Par ailleurs, le gouvernement a indiqué, le 13 juin, le lancement d’un plan à 1 milliard de dollars pour atténuer les effets de la sécheresse sur le secteur agricole. La moitié des fonds sera consacrée au programme de subventions pour l’importation d’orge et d’aliments pour bovins laitiers. Dans les détails, près de 400 millions de dollars seront utilisés pour soutenir l’achat et la distribution d’intrants et les 100 millions de dollars restants seront utilisés pour soutenir le Crédit Agricole et améliorer l’accès au financement des agriculteurs, a indiqué le FAS.