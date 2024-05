La Banque Islamique de Développement (BID) et l’Agence Marocaine pour l’Energie Durable (Masen) ont récemment lancé leur nouveau programme de coopération Sud-Sud pour le développement des énergies renouvelables en Afrique.

Cet événement, baptisé RECPA (Renewable Energy Cooperation program to Power Africa), s’est tenu au Maroc au Complexe Noor Ouarzazate, en présence de représentants de 11 pays africains et de plusieurs partenaires techniques du continent.

Ce programme, fruit du mémorandum d’entente signé entre Masen et la BID, vise à soutenir les plans et projets de développement des énergies renouvelables des pays africains membres de la BID. Il capitalise sur l’approche de coopération Sud-Sud « Reverse Linkage » de la BID, avec le soutien financier de cette dernière, l’expertise de Masen et la mobilisation du secteur privé.

L’événement a rassemblé des représentants des secteurs de l’énergie de 11 pays africains, notamment le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, Djibouti, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Durant cet atelier de travail, les participants ont discuté de la mise à niveau du pipeline de projets et ont lancé le processus de sélection des projets bénéficiaires du programme.

Outre le volet opérationnel, cet événement a été l’occasion d’échanges enrichissants sur les aspects techniques, juridiques et financiers de la mise en œuvre de projets d’énergies renouvelables en Afrique. Les partenaires impliqués, dont le Centre Régional pour les Énergies Renouvelables et l’Efficacité Énergétique (RCREEE), l’Office National de l’Electricité et l’Eau Potable (ONEE) du Maroc, la Société Nationale d’Electricité du Sénégal (SENELEC) et la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), ont partagé leur savoir-faire et leur expérience pour faire avancer ce programme ambitieux.