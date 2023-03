BMCE Capital, Pôle banque d’affaires de Bank Of Africa-BMCE Group, a reçu le prix de la « Meilleure Banque d’Investissement au Maroc en 2023 » décerné par « International Investor Magazine ».

Cette récompense vient conforter le positionnement de choix de BMCE Capital sur les métiers de banque d’affaires, tant au niveau national que continental, et confirmer sa quête d’excellence au service de ses partenaires et clients, souligne BMCE Capital dans un communiqué.

« International Investor Magazine » est une publication digitale spécialisée dans l’information, l’analyse et l’actualité des marchés financiers mondiaux et s’adresse à la communauté internationale d’investisseurs à l’affût d’information et d’opportunités d’investissements à travers le monde.

BMCE Capital est présente au Maroc, en Tunisie et en UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine). Elle couvre plusieurs activités de la Banque d’Affaires (Salle des Marchés, Gestion d’Actifs, Gestion Privée, Conseil Financier, Private Equity, Intermédiation Boursière, Titrisation, Recherche Financière, Solutions Post-Trade et Real Estate).