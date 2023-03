Avec 930 millions d’euros d’exportations agricoles en 2022, le Maroc s’est imposé en tant que principal fournisseur du marché espagnol durant ladite période. En termes de volume, le Maroc a exporté un total de 540.149 tonnes de produits vers l’Espagne.

Ces données sont annoncées par le Département des douanes et accises espagnol, qui indique que les exportations marocaines de fruits et légumes ont progressé de 10 % en termes de quantité et de 21 % en valeur, par rapport à la même période une année auparavant. « Cela consolide la position du royaume en tant que n° 1 en dehors du marché européen, place détenue par la France », commente de son côté la presse ibérique.

En dehors du marché européen, et à part le Maroc, l’Espagne a importé des fruits et légumes auprès du Costa Rica, avec 322.137 tonnes (en retrait de -1 %) pour 222 millions d’euros (+18 %), suivi par le Pérou, avec 217.554 tonnes (+8 %) et 423 millions d’euros (-7 %) et le Brésil, avec 125.078 tonnes (-19 %) et 139 millions d’euros (-7 %).