Une réunion entre les représentants du Syndicat national de la réforme de l’administration (SNRA), affilié à l’Union marocaine du travail (UMT) et la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l’administration (MTNRA), Ghita Mezzour, a été tenue le 24 mars, afin d’explorer les pistes pour le renforcement de la collaboration avec le personnel de l’administration et assurer leurs droits.

Cette réunion s’est tenue en présence de la Secrétaire générale du ministère de tutelle, ainsi que des directeurs des départements des ressources humaines et de la comptabilité. Le dossier des demandes du personnel de l’administration a été au centre des discussions.

Plusieurs décisions ont été à ce titre prises. Il s’agit de :