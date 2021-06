La production des phosphates et dérivés a enregistré une bonne performance durant les trois premiers mois de cette année, indique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.

Le secteur extractif a ainsi clôturé le premier trimestre 2021 sur une hausse de la production de phosphate roche, principale composante du secteur, de 6,6%, après une quasi-stagnation l’année précédente (+0,1%), fait savoir la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

De son côté, la production des dérivés de phosphate s’est renforcée de 6,4%, suite à la consolidation de la production de l’acide phosphorique de 11,5% et de celle des engrais de 3,4%, précise la même source.

Ladite note fait aussi ressortir qu’au titre de la même période, la valeur des exportations de phosphates et dérivés s’est raffermie de 21,7%, bénéficiant d’un raffermissement au mois de mars de 42,3%, après +3,9% en février et +12,6% en janvier 2021.

L’évolution du mois de mars recouvre le renforcement des expéditions de phosphate roche (+23,8% en valeur et +18,3% et en volume) et de ses dérivés (+45,7% en valeur et +24,5% en volume).