Le premier acteur privé national de la santé Akdital s’apprête à faire son entrée à la Bourse de Casablanca (BVC), mercredi 14 décembre.

Une introduction en Bourse (IPO) de plus qui portera à 75 le nombre de sociétés cotées, mais dont la singularité se rapporte au secteur d’activité du Groupe, celui des soins de santé.

Pour accompagner sa croissance et son développement, Akdital envisage, à travers cette opération dont la période de souscription s’est étalée du 29 novembre au 06 décembre, une levée de fonds par une augmentation du capital social réservée au public portant sur l’émission de 2.666.660 nouvelles actions (800 millions de dirhams (MDH)), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et la cession au public de 1.333.400 actions de la société (400 MDH).

Selon les analystes de BMCE Capital Global Research, qui ont d’ailleurs recommandé la souscription à l’IPO et valorisé le titre à 340 dirhams, soit un upside de 13,3% par rapport au prix d’émission (300 dirhams), le secteur de la santé disposerait d’un potentiel de croissance insuffisamment exploité pouvant être stimulé par la mise en œuvre de la stratégie volontariste du Royaume ayant pour objectif d’étendre la couverture médicale de base et d’améliorer l’accès aux soins de santé.

Une aubaine pour cet acteur privé qui détient actuellement 15 infrastructures de santé multidisciplinaires à travers Casablanca (8), El Jadida (2), Agadir (2), Tanger (2) et Safi (1), et qui se veut pleinement inscrit dans la dynamique du système de santé national via le déploiement d’une offre de santé de proximité destinée à accompagner les projets structurants de réforme de la protection sociale

Comptant une capacité de 1.602 lits, soit plus de 15% de l’offre nationale privée, Akdital prévoit, en vertu de cette IPO, l’ouverture, courant décembre 2022, de deux nouveaux établissements de santé à Salé (Hôpital privé et Centre d’oncologie) d’une capacité totale de 220 lits qui porteront à 1.822 la capacité litière du Groupe à fin 2022.

Sur le plan des perspectives, Akdital aspire à des objectifs de croissance sur les prochaines années qui s’articulent autour de trois axes stratégiques, à savoir l’expansion géographique nationale, la diversification de l’offre de soins de santé ainsi que l’internationalisation des activités du Groupe.

A partir de 2023, Akdital développera également son offre de soins dans de nouvelles disciplines telles que la gériatrie, la rééducation fonctionnelle, l’addictologie, la chirurgie réparatrice ainsi que des centres de check-up. Un investissement qui portera les capacités litières du Groupe à plus de 3.000 lits d’ici fin 2024.