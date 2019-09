La Bourse de Hong Kong et sa chambre de compensation ont soumis à la London Stock Exchange (Bourse de Londres) une offre de rachat de près de 36 milliards d’euros, indique un communiqué publié mercredi sur le site de la London Stock Exchange.

La Bourse de Hong Kong et sa chambre de compensation « ont proposé à la Bourse de Londres de combiner les deux groupes », ce qui représente pour les deux opérateurs boursiers une « opportunité stratégique de créer l’une des toutes premières plateformes de marchés au monde », souligne le communiqué.

Le montant de rachat proposé (32 milliards de livres, soit 36 milliards d’euros) comprend la dette, en cash et en actions. Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) offre 20,45 livres par action du London Stock Exchange (LSE) et 2.495 nouvelles actions de son groupe, ce qui valorise chaque action du London Stock Exchange (LSE) à 83,61 livres. A suivre !