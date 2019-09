La livre sterling a chuté ce mardi à son niveau le plus bas depuis 2016, soit trois ans après le référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne (UE), plombée notamment par les craintes d’un Brexit sans accord et le risque d’élections anticipées.

En plongeant à 1,1959 dollar, la livre sterling a atteint son niveau le plus bas depuis le 7 octobre 2016, quand elle avait brusquement perdu 6,1% à 1,1841 dollar, un niveau considéré exceptionnel dans l’histoire de la devise britannique. Et selon la presse britannique, même après l’arrivée de Boris Johnson à Downing Street, la monnaie britannique ne s’est pas redressée et a continué de commercer à des niveaux rarement vus depuis 1985.