Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a participé, ce mercredi à Bruxelles, au forum « Global Gateway ».

En marge de ce Forum, le chef du gouvernement a rencontré la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen. A cette occasion, Akhannouch lui a réaffirmé la volonté du Maroc de renforcer le partenariat stratégique multiforme avec l’Union européenne, notamment dans le contexte mondial actuel.

Le chef du gouvernement s’est également entretenu avec le président du Conseil européen, Charles Michel, et le premier ministre belge, Alexander De Croo.

Le forum »Global Gateway », qu’organise mercredi et jeudi l’Union européenne, réunit des dirigeants du monde entier pour débattre des questions relatives à l’investissement durable, aux défis auxquels sont confrontés les secteurs public et privé et aux meilleures pratiques.

Au menu de cet événement, les participants discutent, entre autres, de transition énergétique verte et hydrogène vert, d’éducation et de recherche, des matières premières critiques, des corridors de transport, de fabrication de produits de santé et des infrastructures numériques.

