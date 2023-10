Renault, la première marque automobile française en termes de ventes dans le monde, poursuit activement son expansion au-delà de l’Europe. Selon Fabrice Cambolive, en 2022, Renault s’est hissé au rang de meilleure marque automobile française en termes de ventes mondiales, représentant 43 % des ventes internationales, soit un total de 634.124 unités vendues.

Renault équilibrera son offre de véhicules internationaux avec une offensive de cinq nouveaux produits des segments C et D. Dans le même temps, il renforcera sa position dans le segment B avec le lancement du Kardian, un véhicule urbain compact B qui fera ses débuts en Amérique latine et au Maroc l’année prochaine.

Selon Fabrice Cambolive, numéro 2 du groupe Renault: « alors que le renouvellement de notre gamme de produits porte ses fruits en Europe, nous allons désormais mondialiser la marque et la rendre plus rentable. Ainsi, Renault se lance maintenant à l’offensive hors Europe avec huit nouveaux lancements de véhicules d’ici 2027, sur la base d’un nombre réduit de plates-formes, partagées entre les régions et renforçant ainsi nos synergies ».

Pour améliorer sa compétitivité et maximiser les synergies entre les régions mondiales, Renault adaptera son offre grâce à une nouvelle plateforme modulaire du Groupe Renault à portée internationale. Cette plateforme sera assemblée dans quatre régions industrielles : l’Amérique latine, la Turquie, le Maroc et l’Inde. Elle intègre une architecture ajustable et flexible qui permet une grande diversité en ce qui concerne la longueur du véhicule, l’empattement, les éléments arrière et les sources d’énergie. Cette polyvalence permet à Renault d’offrir une gamme diversifiée de véhicules adaptés aux besoins des clients du monde entier.

Le lancement de la Kardian marque une nouvelle étape dans le cadre du plan stratégique Renaulution, marquant le début de la phase de « Rénovation » des marchés internationaux de Renault. Ce tout nouveau modèle est le premier d’une gamme complète de véhicules à vocation internationale, illustrant la nouvelle stratégie de la marque sur les marchés non européens.

Développé en ligne avec les attentes du marché et en étroite collaboration avec les équipes basées dans les pays où Renault est présent depuis longtemps, ainsi qu’avec les équipes du Technocentre, ce modèle sera mis en vente en Amérique latine avant d’arriver sur d’autres marchés non européens.

La Renault Kardian est un véhicule urbain compact du segment B, imprégné de l’ADN de Renault, tant au niveau de son style que de son équipement. Sa face avant présente la nouvelle identité stylistique de la marque, mettant en avant le logo « Nouvel’R » et un tout nouveau motif d’éclairage de signature.

La Kardian arbore des innovations et des caractéristiques généralement réservées aux véhicules de segments supérieurs – jantes de 17 pouces, console haute avec un sélecteur de vitesse « e-shifter », ainsi que des réglages MULTI-SENSE offrant différents modes de conduite et huit options d’éclairage d’ambiance. La Renault Kardian est également équipée de six airbags, ainsi que de 13 systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS), tels qu’un système d’alerte d’angle mort et un système de caméra à vues multiples.

La Kardian inaugure une nouvelle plateforme Renault hautement modulaire et polyvalente, qui permettra le développement d’une gamme variée de modèles pour plusieurs marchés non européens. Au lancement, la Kardian sera dotée d’une combinaison mécanique innovante en Amérique du Sud : elle sera lancée avec un moteur à injection directe turbochargé de 1,0 litre à trois cylindres, développant 125 ch et un couple de 220 Nm, couplé à une transmission automatique Efficient Dual Clutch (EDC).

Selon les informations de l’Infomédiaire, « grâce à sa longue présence industrielle dans plusieurs régions du monde, Renault produira la Kardian dans l’usine de Curitiba au Brésil, puis, grâce à l’agilité et à la flexibilité de son système industriel, dans l’usine de Casablanca (SOMACA) au Maroc ».