Infomédiaire Maroc – Réunis à Rabat, à l’occasion de la 6ème commission mixte de coopération commerciale, économique et technique maroco-chinoise, le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy et le Vice-ministre du Commerce de la République Populaire de Chine, Qian Keming, ont exprimé la volonté de leurs pays de donner un nouvel élan à la dynamique que connait les relation maroco-chinoises et de traduire dans les faits les objectifs du partenariat stratégique scellé entre les deux pays.

La partie chinoise entend ainsi encourager ses entreprises industrielles à investir au Maroc dans les secteurs de l’automobile, du textile et vêtement, de l’électroménager, de l’aviation, de l’agro-industrie, des mines et des énergies renouvelables pour accroître la valeur ajoutée de ces secteurs et stimuler l’industrialisation et la croissance économique dans le Royaume. A noter que les flux d’IDE chinois au Maroc ont atteint 362,5 millions dirhams (MDH) en 2016 et se chiffrent sur les 6 premiers mois de 2017 à 582,4 MDH, soit près du double du flux réalisé en 2016.

Rédaction Infomédiaire