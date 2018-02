Infomédiaire Maroc – Le conseil de gouvernement, réuni hier, a adopté le projet de loi portant création de l’Agence nationale des équipements généraux.

Ce projet, présenté par le ministre de l’Equipement, des Transports, de la Logistique et de l’Eau, vise à changer le cadre institutionnel de la direction des équipements publics dépendant du département de l’Equipement en une agence nationale appelée « Agence nationale des équipements généraux ».

Cette Agence, créée sous forme d’établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et agissant sous le contrôle de l’Etat, sera chargée de gérer la maintenance des équipements publics à la demande des administrations, promouvoir l’utilisation des matériaux locaux dans la construction des équipements publics, valoriser les résultats des études et des expériences menées à ce sujet et présenter des propositions au gouvernement concernant les normes techniques à même d’améliorer la qualité et garantir la sécurité dans les infrastructures publiques.

Rédaction Infomédiaire