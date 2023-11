Les travaux de la quatrième édition du « Choiseul Africa Business Forum » se sont ouverts, ce vendredi à Casablanca, sous le signe de la souveraineté économique africaine.

Placé sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, ce prestigieux forum est organisé par l’Institut Choiseul Africa, en partenariat avec la Région de Casablanca-Settat et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

A cette occasion, le président de Choiseul Africa, Pascal Lorot, s’est félicité de la tenue de ce forum pour la deuxième fois consécutive à Casablanca, capitale économique du Royaume.

Évoquant la thématique des souverainetés économiques pour l’Afrique, Lorot a souligné l’importance de renforcer les coopérations économiques en Afrique dans un contexte de tensions et d’incertitudes mondiales, liées notamment aux chocs exogènes récents tels que la crise pandémique et le conflit russo-ukrainien.

Il a, en outre, mis l’accent sur le potentiel économique et démographique du continent, ainsi que sur la nécessité de développer une souveraineté économique africaine, préconisant une stratégie de résilience pour l’Afrique, axée sur le commerce intra-africain et les investissements dans les secteurs porteurs de croissance.

Pour sa part, le président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Mâzouz, a indiqué que ce forum s’inscrit dans le cadre de la consolidation du partenariat entre les pays de l’Afrique et de l’Europe, outre le reste du monde.

Il a, par la même occasion, réitéré la prédisposition de la région de Casablanca-Settat à mettre en œuvre des accords de coopération réelle et mutuellement avantageuse, avec d’autres régions de pays frères et amis.

Choiseul Africa Business Forum devrait accueillir plus de 800 décideurs et hauts dirigeants économiques et institutionnels représentant une trentaine de pays, parmi les plus influents de l’Afrique, de l’Europe et du Golfe, autour de panels dédiés à des thématiques porteuses de croissance pour le continent.

Pour cette édition, le Bénin, pays à l’honneur, sera représenté au plus haut niveau et valorisé à plusieurs reprises lors de l’événement, notamment lors d’un panel dédié aux opportunités d’investissements dans le pays.

Le programme de la journée comprend un panel dédié aux PPP (partenariats public-privé) et à la coopération interrégionale au service du développement des territoires. Ce dernier, conçu en partenariat avec la région Casablanca-Settat, se penchera sur le fort potentiel des partenariats public-privé tant au niveau national que local, notamment en termes de réalisations de projets d’infrastructures et de gestion de réseaux d’envergure.

En parallèle de cette riche programmation, sera organisé pour la deuxième année consécutive, une cérémonie de remise des prix Choiseul Africa, qui récompensera des acteurs économiques et sociétaux s’étant distingués par des projets à forte valeur ajoutée.

Cette année, cinq Prix seront mis à l’honneur, à savoir « CEO de l’année », « Femme Dirigeante de l’année », « Stratégie innovante », « Talent Digital de l’année » et « le Grand Prix Choiseul Africa ».

Enfin, une séance de dédicace par Jérôme Hénique, CEO d’Orange Middle East and Africa, du livre « African Digital Champions 2023 » aura lieu vendredi.

L’ouverture du Forum a été marquée par la présence de la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata, de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, du président de la CGEM, Chakib Alj, d’ambassadeurs accrédités au Maroc, de ministres africains, ainsi que de représentants d’organismes internationaux.

