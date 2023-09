L’expérience marocaine en matière de légalisation des activités relatives au cannabis a été exposée, jeudi, lors de la 150ème session ordinaire de l’Assemblée générale du Conseil économique, social et environnemental (CESE), présidée par le président du Conseil, Ahmed Reda Chami.

Intervenant à cette occasion, le gouverneur directeur général par intérim de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC), Mohamed El Guerrouj, a passé en revue les principales transformations en matière législative, réglementaire et procédurale que cette activité connaît depuis la fixation des usages légaux du cannabis au Maroc, indique un communiqué du CESE.

Il a également présenté le rôle de l’ANRAC en matière de légalisation, de contrôle et de développement d’une filière de production depuis la culture à la commercialisation, ainsi que l’accompagnement des agriculteurs et des acteurs dans les zones autorisées à cultiver, produire et exploiter le cannabis.

De même, El Guerrouj a mis en lumière les opportunités que présentent les activités légales du cannabis en termes d’amélioration de revenu pour les agriculteurs, de création de valeur ajoutée et de changement du modèle économique dans les provinces concernées par cette culture, poursuit la même source.