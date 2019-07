Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech ont arrêté, mardi, un ressortissant bulgare soupçonné de piratage de comptes bancaires et leur utilisation dans l’accès aux systèmes de traitement automatique des données des clients des banques marocaines.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent que le suspect (32 ans), qui a accédé au sol marocain en tant que touriste, utilisait des techniques spéciales pour copier les données bancaires des utilisateurs des guichets automatiques bancaires (GAB), indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant qu’il transférait, par la suite, ces données dans des cartes bancaires vierges afin de les utiliser dans le retrait de sommes d’argent depuis les GAB marocains.

Les recherches et investigations menées par les services de la police judiciaire ont conduit à l’arrestation du suspect en flagrant délit de retrait d’une somme d’argent d’une agence bancaire au centre de Marrakech, poursuit la DGSN, faisant savoir que l’opération de perquisition dans l’hôtel où il réside a permis la saisie d’une dizaine de cartes bancaires magnétiques vierges, des outils utilisés dans l’opération de copie et du piratage des données bancaires depuis les GAB, du matériel informatique, ainsi que des sommes d’argent en monnaie nationale et en devise, suspectées d’être le butin de ses activités criminelles.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le parquet compétent, afin de cerner toutes les activités criminelles similaires dans lesquelles il est impliqué et déterminer les sommes d’argent qu’il a dérobées, conclut la même source