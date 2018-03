Infomédiaire Maroc – Le projet d’aménagement de la forêt de Bouskoura sera achevé en juillet 2018, selon Casa Aménagement. L’état d’avancement des travaux est actuellement à 87%.

Pour rappel, c’est le groupement marocain constitué des sociétés Mafoder et CIEC (Comptoir d’importation et d’exportation et de commission) qui avait remporté l’appel d’offres. Les travaux d’aménagement de la forêt ont nécessité une enveloppe globale de 110 millions de dirhams MDH).

Ce projet est financé à hauteur de 40 MDH par le ministère de l’intérieur (DGCL), 40 MDH par le Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification (maître d’ouvrage de ce projet) et 30 MDH par la région de Casablanca-Settat.

Rédaction Infomédiaire