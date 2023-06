La capitale économique a accueilli la 7e édition de l’exposition « Casablanca Smart City », le 7 juin. L’événement a été, une fois de plus, l’occasion de discuter des voies pour l’amélioration de la vie des citoyens à travers l’implémentation de solutions innovantes et durables.

La thématique adoptée pour cette 7e édition a été « Ville smart, vers les transitions métropolitaines durables », un concept dont le but est de mettre en place des solutions pouvant faciliter l’accès à certains services du quotidien, le tout dans un cadre axé sur la durabilité. Par exemple, il est là question de mobilité urbaine, où l’on pourrait mettre en place un système intelligent pour la gestion du trafic routier, permettant de détecter les accidents et d’informer les automobilistes en temps réel en ce sens. Cela est bénéfique puisqu’il contribuera à la décongestion sur certains axes routiers de la ville, qui connaissent un fort trafic.

En ce sens, CasaTransports a développé une application mobile (en phase de test actuellement), qui devrait rendre l’expérience client plus fluide. Celle-ci permettra aux usagers de réserver leurs tickets, d’avoir accès à différentes informations concernant les itinéraires, les heures d’aller-retour, la situation du trafic, le temps des trajets, etc. L’application comprendra l’ensemble des moyens de transport en commun, notamment les busway et tramway.

Casablanca dispose d’un potentiel « smart » important

Casablanca, qui se positionne en tête de file de la modernisation de l’environnement urbain en Afrique sur un total de 25 villes sélectionnées par l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), est l’un des meilleurs exemples en ce qui concerne la digitalisation des services administratifs au Maroc actuellement. Le Conseil de la région Casablanca-Settat encourage et ne cesse d’innover en ce qui concerne l’interconnectivité entrée les administrations, afin de faciliter l’échange d’informations et le traitement rapide des requêtes des citoyens.

La mise en place d’un système de gouvernance intelligent est donc un gain important pour l’ensemble de la ville, afin d’améliorer la qualité de vie et renforcer les communautés. De plus, l’adoption de solutions poussées par l’intelligence artificielle (IA) devrait permettre une résolution et une gestion plus efficaces de certains défis liés à la gouvernance.

L’on parle aussi d’innover durablement, dans la mesure où l’on cherche à mettre en place des projets écoresponsables, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources hydriques et énergétiques. L’IA pourrait jouer un rôle important à ce niveau, à travers la mise en place de solutions autonomes, capables d’adapter la consommation énergétique selon le cycle jour/nuit dans les espaces publics. De plus, la gestion des espaces verts pourrait profiter de cette révolution technologique, et ce, à travers des systèmes d’irrigation capables de gérer le flux d’eau utilisé selon la saison et les conditions météorologiques. L’on pourrait même pousser la chose plus loin, en instaurant des capteurs, permettant d’analyser la qualité de l’air à certains endroits, afin de proposer des actions visant à réduire les émissions de CO².

Casablanca dispose de tous les atouts pour réussir cette transition dans les années à venir, lui permettant de s’imposer en tant que référence en la matière sur le continent par la même occasion.