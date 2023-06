La Commission parlementaire mixte (CPM) Maroc-Union européenne a tenu mercredi, du côté marocain, une réunion avec la Commission thématique ad hoc consacrée à la réévaluation des relations avec le Parlement européen, présidée par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.

En février dernier, le Parlement marocain a créé une commission thématique composée de représentants de ses deux Chambres et chargée de réévaluer les relations avec le Parlement européen à la suite des prises de position de ce dernier à l’égard du Maroc.

Au nom de la partie marocaine, le président de la Commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, Lahcen Haddad, a indiqué dans une déclaration à l’issue de la réunion que cette dernière a été consacrée à la présentation de recommandations formulées par la Commission thématique et à l’examen de certains problèmes inhérents au partenariat avec la partie européenne.

Dans ce sens, Haddad a souligné qu' »il y a un groupe de parlementaires européens qui ont pris en otage le Parlement européen et qui scrutent toutes les occasions en lançant sans preuves des accusations contre le Maroc », citant le rapport voté par le Parlement européen la semaine dernière et qui a impliqué le nom du Maroc, comme c’est le cas par le passé, lorsque des accusations de corruption et d’ingérence ont été formulées, sans présenter pour autant aucune preuve ».

Le chef de la commission parlementaire mixte Maroc-UE a dénoncé le comportement de ce groupe nourri d’une ferme volonté de s’opposer aux intérêts du Maroc voire les intérêts de l’Union européenne (…) ce qui fait intimider de nombreux parlementaires pour qu’ils adoptent des résolutions ou certains amendements qui sont aux antipodes du partenariat entre les deux parlements marocain et européen ».

Dans ce contexte, il a rappelé l’accord de principe sur les modes de travail entre le Parlement marocain et le Parlement européen, qui doit être mis en œuvre dans le cadre du partenariat, tout en soulignant la nécessité du respect de ce qui a été convenu et d’entrevoir l’avenir avec optimisme, saluant par la même la nomination d’un nouveau président de la Commission parlementaire mixte, du côté européen.

Haddad a également fait part de la disponibilité de la partie marocaine « à travailler avec lui afin de soulever toutes les questions qui préoccupent les deux parties, aussi bien celles liées à l’immigration, à la sécurité, à la coopération économique et commerciale ou encore l’énergie ».

Il a, par ailleurs, fait état de sujets importants qui intéressent le partenariat entre les deux parties et « qui doivent être examinés dans le cadre de la Commission mixte en tant que cadre dans lequel toutes les questions qui concernent les parties européenne et marocaine sont examinées ».