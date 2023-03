CDG Invest, à travers son programme 212Founders, a sélectionné les 12 startups incubées de sa sixième promotion Winter23.

« Le sixième appel à projets lancé par 212Founders a connu un fort engouement auprès d’entrepreneurs au Maroc et en Europe. Le comité d’investissement du programme 212Founders a reçu plus de 277 dossiers pour en sélectionner les 12 startups qui constitueront la promotion Winter23. Les 12 startups sélectionnées opèrent dans différents secteurs d’activité : Fintech, DeepTech, MedTech, Mobilité, SaaS, PropTech, etc ».

Les startups sélectionnées sont GroIno, Gokaden, Paramedic, Retco, BlueDove, Deepleaf, PopCard, Matricis.ai, Tinkiet, Exwayz, Entroview, Qaal, fait savoir la même source, ajoutant que le détail des startups sélectionnées est disponible dans la rubrique « STARTUP » du site web « www.212founders.co ». Les startups intégrées au programme d’incubation sont basées en Afrique et en Europe. Toutes sont soit fondées par des Marocains soit portent l’ambition de se développer en Afrique et au Moyen-Orient en s’appuyant sur les atouts stratégiques du Maroc pour se développer dans la région. Les startups basées en France seront accueillies au sein du plus grand campus de startups du monde : Station F.

Un accompagnement sur mesure aux meilleurs standards internationaux

Les startups de la promotion Winter23 bénéficieront d’un programme complet d’accompagnement et de financement aux meilleurs standards internationaux. « Le programme propose un accompagnement de haut niveau délivré par des entrepreneurs et des mentors de renom, avec un financement allant jusqu’à 7M MAD en Seed et jusqu’à 10M MAD en Série A ».

À l’instar de la 5e promotion, Summer22, ce programme sera délivré par des entrepreneurs expérimentés. Il permettra également aux startups sélectionnées de bénéficier d’un écosystème de mentors référents dans l’entrepreneuriat et d’experts sectoriels, afin d’intervenir sur des problématiques de développement, que ce soit au Maroc ou à l’international.

Pour rappel, depuis son lancement en 2019, 212Founders a concrétisé à date 14 financements en Seed et Series A pour un montant Total de 76,3 millions de dirhams.