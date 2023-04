CDG Prévoyance, en charge de la gestion de la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et du Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR), annonce le paiement anticipé des pensions des Régimes de Retraite et Rentes des Fonds de Solidarité et ce, à l’occasion de l’Aid El-fitr.

Selon un communiqué de CDG Prévoyance, lesdits paiements seront servis à partir du 20 avril 2023.