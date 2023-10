Le Mondial 2030, organisé au Maroc, conjointement avec l’Espagne et le Portugal, représente une opportunité unique pour les professionnels de l’information et de la communication pour promouvoir le pays, mobiliser les médias et renforcer l’engagement du public. Leur rôle clé dans la réussite de l’événement ne doit pas être sous-estimé. Évolution des budgets com’, formation des ressources humaines, stratégie RSE à adopter… autant de sujets décortiqués par Thomas Brun, conseiller en communication et médias.

Quel rôle devraient jouer les professionnels de l’information et de la communication dans la réussite de la Coupe du monde 2030 au Maroc ? Comment le Maroc devrait-il utiliser ces deux leviers pour améliorer la gestion de l’événement ?

Les professionnels de l’information et de la communication joueront un rôle essentiel dans la réussite de la Coupe du monde 2030 au Maroc. Leur responsabilité première sera d’accueillir les médias du monde entier et de promouvoir le pays au-delà des matchs de football. Les journalistes venant de diverses régions, qui ne sont pas familiers du Royaume, auront l’occasion de découvrir le pays et ses atouts. Les professionnels de la communication devront mettre en avant les compétences, les richesses et la capacité du pays à accueillir le monde.

La Coupe du monde 2030 sera une opportunité unique pour le Maroc de se positionner sur la scène mondiale. Comme cela a été observé lors de la participation du Royaume aux demi-finales de la Coupe du monde précédente, l’événement a eu un impact positif sur l’image du pays. La tenue de cette compétition prestigieuse au Maroc attirera l’attention du monde entier, suscitant un intérêt accru pour le pays. Les professionnels de la communication devront accompagner cette démarche en fournissant des informations pertinentes et en mettant en valeur les atouts du pays. Les spécialistes de l’événementiel auront également un rôle important à jouer.

Parallèlement aux matchs de football, de nombreux événements connexes auront lieu, tels que des festivals, des animations et des concerts, organisés par les sponsors et partenaires de la Coupe du monde. Les professionnels marocains devront anticiper ces opportunités et établir des partenariats avec les marques concernées. Cela permettra de démontrer les compétences du pays dans le domaine de l’événementiel et de renforcer son attractivité. Les médias joueront un rôle crucial en créant une ambiance festive et en mobilisant la population. L’adhésion de la population à l’événement est essentielle pour en faire un succès retentissant. Les médias et les agences de communication devront travailler ensemble pour générer un engouement préalable à travers des événements, des articles et des histoires captivantes. En établissant un storytelling efficace, ils pourront raconter une belle histoire, suscitant ainsi l’enthousiasme et l’engagement du public.

En tant que spécialiste de la communication, comment les entreprises au Maroc, notamment les plus grandes, qui ont l’habitude de communiquer, peuvent-elles profiter de cet événement pour mieux communiquer et mieux se faire connaître

Les entreprises au Maroc, en particulier les plus grandes, habituées à communiquer, peuvent profiter de la Coupe du monde 2030 pour améliorer leur communication et accroître leur visibilité de plusieurs manières :

1. Exploiter la présence médiatique : la Coupe du monde est l’événement sportif le plus important au monde en termes d’attention médiatique. Les entreprises marocaines peuvent profiter de cette exposition en collaborant avec les médias pour proposer des contenus exceptionnels. Cela peut inclure des articles, des vidéos et des reportages sur les matchs, l’équipe nationale, les supporters étrangers et les festivités qui auront lieu dans les rues du pays. Les médias auront un grand intérêt à couvrir ces sujets, et les entreprises peuvent en tirer parti en proposant des histoires intéressantes et en s’assurant une visibilité accrue.

2. Travailler avec les agences de communication : les agences de communication marocaines auront l’opportunité de travailler sur une thématique mondiale passionnante. Elles pourront conseiller les entreprises marocaines sur la façon de communiquer autour de la Coupe du monde, même sans être des sponsors officiels. Les agences pourront aider les entreprises à surfer sur la vague de l’événement en leur fournissant des conseils stratégiques et créatifs pour se faire connaître du public. Les agences de communication auront donc beaucoup de travail pendant cette période, ce qui est une bonne nouvelle pour le secteur.

3. Intégrer le football dans leur stratégie de communication : plutôt que de simplement ajouter un petit ballon de football à leur logo ou de faire une publicité générique, les entreprises peuvent adopter une approche plus stratégique en intégrant le football à différents niveaux de leur communication. Elles peuvent s’engager dans des actions de responsabilité sociale des entreprises (RSE) liées au football, telles que le soutien aux initiatives sportives dans les communautés ou le développement socio-économique à travers le sport. Cela leur permettra de créer des liens plus profonds avec leur public cible et de se démarquer en offrant une communication plus authentique et engagée.

Nous sommes en 2023. C’est quoi le bon timing pour se lancer dans la com’ et les actions RSE ?

Le bon timing pour se lancer dans la communication (com’) et les actions de responsabilité sociale des entreprises (RSE) est le plus tôt possible. Il est préférable d’intégrer progressivement ces initiatives chaque année plutôt que d’attendre une date proche pour des raisons opportunistes. L’utilisation du sport, comme le football, peut être un levier pour promouvoir des valeurs sociales et sociétales dans le cadre de la RSE.

Cependant, il est essentiel de ne pas se limiter uniquement au football, mais d’inclure d’autres sports et de travailler avec les valeurs communes du sport en général. L’engagement dans des actions de RSE doit dépasser l’aspect marketing et commercial, en se concentrant sur des initiatives solides et durables qui apportent une contribution réelle au développement social et économique. Il est également important de ne pas négliger les autres aspects de la RSE en dehors du sport et d’adopter une approche globale.

En fin de compte, les entreprises qui s’engagent sincèrement dans des actions de RSE, en intégrant le sport de manière significative, seront perçues comme plus crédibles et légitimes lors d’événements majeurs tels que la Coupe du monde.

Quel impact cette compétition pourrait avoir sur le développement du secteur de l’information et de la communication ?

La compétition aura un impact significatif sur le développement du secteur de l’information et de la communication. Tout d’abord, elle stimulera la croissance du secteur en augmentant les investissements dans les agences de communication, les médias et les professionnels de l’événementiel. Cela se traduira par une augmentation des budgets de communication alloués par les entreprises étrangères et marocaines, ce qui permettra le développement des compétences locales.

En conséquence, il y aura une demande accrue de formations dans le domaine de la communication. Par exemple, des écoles spécialisées comme ComSup à Casablanca, qui forme spécifiquement au métier de la communication, pourront attirer davantage d’étudiants intéressés par les opportunités offertes par l’événement. Cela fournira des perspectives intéressantes aux étudiants, qui pourront envisager de travailler sur la communication entourant la Coupe du monde, à l’avenir. Par ailleurs, la compétition aura un impact sur les infrastructures de communication. De nouvelles installations seront construites pour répondre aux besoins de communication, tant physiques que numériques. Bien que le Maroc dispose déjà de bonnes infrastructures en la matière, cet événement stimulera leur amélioration continue, notamment en termes de connectivité Internet.

En ce qui concerne les médias, l’événement offrira de nombreuses opportunités de couverture et de storytelling. Les médias devront mobiliser des compétences variées, notamment dans les domaines du sport, de l’économie et des infrastructures sportives, pour communiquer efficacement sur l’événement. Cela contribuera à l’essor du secteur des médias et renforcera les exigences de qualité et d’innovation. Enfin, la compétition favorisera l’émergence de nouvelles perspectives de développement en encourageant les acteurs du secteur à se challenger et à répondre aux exigences des partenaires internationaux. Les normes de qualité et d’excellence seront élevées, ce qui incitera les acteurs du secteur à se surpasser et à explorer de nouvelles opportunités de croissance.

Propos recueillis par Modeste Kouamé