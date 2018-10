Infomédiaire Maroc – Un accord de collaboration exclusive entre le leader italien ABK et l’industriel historique marocain Facemag. Cet accord, qui est une première du genre permettra la commercialisation de grandes dalles en grès cérame au Maroc.

Le partenariat stratégique entre ABK et FACEMAG inclut également une formation en faveur des poseurs marocains de carrelage et qui sera assurée par les maîtres Tilestor (Poseurs) de l’ASSOPOSA, l’association italienne des poseurs connue mondialement pour son savoir-faire et son professionnalisme, sur des machines RAIMONDI, spécialisé dans la manipulation et l’installation des plus grandes dalles céramiques dans le monde.

Le partenariat avec ABK garantit à FACEMAG, en plus d’un apport technico-industriel sans précédent dans le secteur de l’industrie céramique marocaine qui permettra la production dans les usines Facemag de nouveaux grands formats jusqu’à 3,20 m, une entrée remarquable dans le haut de gamme du design céramique.

Rédaction Infomédiaire