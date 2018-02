Infomédiaire Maroc – Le « Guide sur l’intégration de la diversité culturelle dans les pratiques de l’entreprise », conçu par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), a été officiellement présenté, hier à Casablanca, lors d’une conférence-débat sur « la diversité culturelle et la performance des entreprises ».

Fruit d’un partenariat avec le ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le document de 37 pages, qui a bénéficié du soutien du Royaume de Belgique, vise à sensibiliser les entreprises sur l’importance de l’intégration de la diversité culturelle, et leur offrir de possibles solutions en diffusant des méthodes, des exemples et des bonnes pratiques d’entreprises marocaines.

