Infomédiaire Maroc – MEDI1TV est la chaîne d’information N°1 au Maroc, devant l’offre satellitaire panarabe et internationale, a indiqué la chaîne dans un communiqué. ‘‘Après son repositionnement en février 2016 en tant que chaîne d’information continue et permanente, MEDI1TV confirme son leadership et sa notoriété auprès de ses cibles et accompagne la mutation médiatique et numérique au Maghreb et sur le continent africain’’, précise le communiqué.

MEDI1TV enregistre une part d’audience (PDA) de 4,9% au Maroc, en progression de 23% sur un an, relève la même source, qui cite Kantar TNS, une étude maghreboscope réalisée entre octobre et décembre 2017.

La chaîne marocaine basée à Tanger affiche également une audience cumulée de 14% dont l’extrapolation basée sur les données du HCP, débouche sur plus de 3 millions de téléspectateurs qui regardent MEDI1TV quotidiennement, a précisé la chaîne d’information.

La performance de MEDI1TV a été confirmée d’une part par ‘‘la notoriété globale’’ de la chaîne qui atteint 95% et par la pénétration hebdomadaire de 68% d’autre part, soit l’équivalent de 15 millions de téléspectateurs sur la semaine (indexées sur le HCP).

Rédaction Infomédiaire