La BMCI, à l’instar du Groupe BNP Paribas, renforce son engagement en faveur de la mixité en signant la charte #JamaisSansElles. Elle devient ainsi la première entreprise marocaine à être signataire de cette charte.

A travers cette charte, la BMCI ainsi que l’ensemble des membres de son Comité de Direction, s’engagent à ne plus participer à des évènements – internes ou externes, présentiel ou à distance – de plus de 3 intervenants sans la présence de femme (débats, panels d’experts, tables rondes, etc). La BMCI s’engage également dans ses actions de communication à véhiculer une image de diversité et d’inclusion, ainsi que son engagement avec #JamaisSansElles auprès de publics internes et externes, à chaque fois que cela sera pertinent, notamment par des publications sur les réseaux sociaux.

#JamaisSansElles est une association qui propose des actions concrètes et immédiates pour promouvoir l’égale participation et visibilité des femmes dans les instances de décision et aux postes de responsabilité et de représentation. L’association développe des chartes en partenariat avec des entreprises et acteurs de la gouvernance.

Afin de contribuer à la diversité des genres, la BMCI est engagée pour la promotion de la femme au sein de l’entreprise et dans l’entrepreneuriat. Ainsi, La BMCI a enregistré en 2020 un taux de 53% de collaboratrices au sein de la Banque, dont 41% sont en position de managers. A noter que 39% des membres du Comité de Direction, 17,6% des membres du Comité Commercial et 23% des membres du Conseil de Surveillance sont des femmes. La BMCI met également en place des initiatives afin d’accompagner les collaboratrices durant leur congé de maternité. Ainsi, les règles d’attribution du bonus ont été modifiées afin que toutes les femmes en congé de maternité soient éligibles. Des actions de sensibilisation des managers, des ateliers d’écoute des collaboratrices et des enquêtes de satisfaction ont été mis en place pour améliorer la gestion du congé de maternité. Dans ce sens, la BMCI a reçu le Trophée 2018 de l’égalité professionnelle Femme-Homme du Chef du Gouvernement. Ce trophée a récompensé la BMCI pour son respect des critères relatifs au principe de l’égalité entre femmes et hommes, ainsi que l’égalité des chances en termes d’emploi et de conditions de travail, tout en encourageant la gente féminine à occuper des postes de responsabilité.

La BMCI s’engage également pour une économie plus inclusive en favorisant l’essor de l’entrepreneuriat féminin par des politiques adaptées, des programmes concrets, des partenariats solides et des contenus d’accompagnement dédiés. Afin de contribuer à la diversité des genres, la BMCI est engagée pour la promotion de la femme au sein de l’entreprise et dans l’entrepreneuriat,

avec 4 principaux axes d’actions afin de favoriser l’égalité professionnelle : la sensibilisation, le développement des compétences, le networking et le mentoring.

L’ensemble des actions qui visent la promotion de la diversité au sein de la BMCI se basent sur la stratégie globale menée par le Groupe BNP Pari bas pour la mixité et l’égalité des chances. Afin de renforcer cet engagement, l’ensemble des membres du comité exécutif du Groupe BNP Paribas ont signé la charte #JamaisSansElles. Le Groupe BNP Paribas étant la première entreprise du CAC40 à rejoindre ce mouvement en faveur de la mixité.