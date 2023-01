Le ministère chinois de la Culture et du Tourisme a fait état, lundi, d’une hausse des voyages touristiques effectués par les Chinois à l’intérieur du pays à l’occasion des fêtes de fin d’année, et ce en dépit de la vague des infections au Covid-19 qui déferle actuellement sur le pays.

Ainsi, les Chinois ont fait un total de 52,7 millions voyages internes durant les vacances de fin d’année, a dit le ministère, relevant que le chiffre représente une légère hausse de 0,44 % par rapport à la fin de l’année 2021. Ces voyages ont généré des revenus de l’ordre de 26,5 milliards de yuans (environ 3,8 milliards de dollars), soit une hausse de 4 % par rapport à la fin de l’année 2021, a précisé le ministère.

Le département a souligné que le marché chinois du tourisme et de la culture est resté « stable et ordonné » lors des vacances, qui ont pris fin lundi. La Chine vit actuellement au rythme d’une hausse des infections au Covid-19. En dépit de cette hausse, le pays a levé toutes les restrictions, mises en œuvre depuis plus de trois ans, dans le cadre de la stratégie dite de « Zéro Covid ».

Les autorités chinoises ont décidé récemment de ne plus publier des chiffres sur le nombre des infections dans le pays. D’après les experts sanitaires du gouvernement, le pays fera face à trois vagues successives d’infections, qui dureront jusqu’au mois de mars prochain.