Dans le cadre de l’opération d’augmentation de capital de CIH Bank, la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), représentée par son Directeur Général, Abdellatif Zaghnoun, a franchi directement à la hausse le seuil de participation de 5% dans le capital de CIH Bank et ce, suite à la souscription de 1 447 046 actions CIH Bank. Et suite à cette opération, la CDG détient directement 1 702 511 actions CIH Bank soit 6,01 % du capital de la banque et indirectement 17 632 451 actions CIH Bank représentant 62,25% du capital de la banque, à travers ses filiales MCM, SCR et CDG capital. La participation totale (directe et indirecte) de la CDG dans le capital de CIH Bank est désormais de de 68,26%. A noter que, dans les douze prochains mois, la CDG envisage de poursuivre ses achats sur la valeur CIH Bank.