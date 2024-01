Le célèbre magazine Forbes vient de dévoiler son classement 2024 des 20 premières fortunes africaines, cumulant une valeur nette totale de 82,4 milliards de dollars.

Dans ce classement, on retrouve les deux plus grosses fortunes du Maroc, à savoir Aziz Akhannouch -et sa famille- (14ème) et le président du groupe Bank of Africa (BOA), Othman Benjelloun -et sa famille- (15ème).

Selon Forbes, la fortune d’Aziz Akhannouch et sa famille est estimée à 1,7 milliard de dollars, tandis que celle d’Othman Benjelloun et sa famille est évaluée à 1,4 milliard de dollars.

A noter que l’Afrique du Sud domine le classement avec six milliardaires, suivie de l’Égypte avec cinq et du Nigeria avec quatre.