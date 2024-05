Dislog Group a récemment finalisé l’acquisition de CMB Plastique, appartenant auparavant au groupe Mutandis. Dans un entretien accordé à nos confrères de Les Inspirations Eco, Mahdi Elamrani Jamal, directeur général de l’entreprise leader dans la production de préformes PET, explique son nouveau positionnement suite à cette acquisition.

A la question donc de savoir si CMB Plastique changera de positionnement, Mahdi Elamrani Jamal explique que « l’objectif assumé de tous est la recherche de leviers de croissance et d’intégration de CMB ».

« Ce qui est sûr à ce stade, c’est que CMB continuera à développer son cœur de métier, la fabrication de préformes et de bouchons. Elle continuera à investir afin d’accompagner ses clients dans leurs projets, notamment à travers des projets d’allègements, nécessaires pour réduire leurs coûts et leur impact environnemental. Outre la consolidation du cœur de métier, nous allons explorer les pistes d’intégration en aval de CMB », a-t-il indiqué.

Et d’ajouter: « Ces pistes sont connues, il s’agit du soufflage in situ des bouteilles, de la fabrication d’étiquettes ou de l’élargissement du catalogue bouchons. L’idée serait de se rapprocher de la perspective ’bouteille clé en main’ où nos clients n’auraient plus à faire que le remplissage. C’est une offre que nous allons étudier, concevoir et polir avec nos clients avant lancement ».

Au sujet des investissements prévus, Elamrani Jamal assure que « comme dans toutes les industries, les investissements de maintenance d’équipements sont premiers et sont la clé d’une capacité de production préservée et d’une qualité irréprochable. Le deuxième type est celui permettant l’optimisation des processus industriels et des consommations énergétiques permettant des gains sur les coûts de revient ».

« Dans l’industrie, compte tenu des volumes importants et des marges unitaires relativement faibles, c’est centime par centime qu’on finit par faire des économies non négligeables. Le troisième et dernier type concerne le projet de développement, l’élargissement du catalogue et, en l’occurrence pour CMB, le plus souvent des allègements de produits. Les trois vont bien sûr faire l’objet de nombreux arbitrages et priorisations afin d’optimiser le retour sur investissement », a-t-il affirmé.



Pour ce qui est des perspectives de développement, Elamrani Jamal explique que la stratégie de développement s’articulera autour de trois axes: la consolidation, l’optimisation et l’expansion. « La consolidation du cœur de métier sera une accélération du travail habituel réalisé à CMB avec la poursuite de l’accompagnement des clients sur leurs projets de développement », a-t-il dit.

« L’axe d’optimisation sera basé sur deux piliers principaux, la mise en œuvre des synergies avec Dislog Group et la réduction des coûts énergétiques. L’expansion sera réactive et proactive. Réactive, car les demandes du marché, à visée écologique, d’une utilisation des résines recyclées, se font de plus en plus pressantes et c’est le sens de l’Histoire. Proactive, car nous projetons de concevoir des offres ambitieuses pour une intégration aval de CMB », a-t-il conclu.