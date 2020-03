Suite aux nouvelles mesures décidées par les Ministères de l’Intérieur et de la Santé afin de limiter la propagation du virus COVID-19, nous vous annonçons que le Ryad Square Shopping Center ferme ses portes à partir du 18/03/2020 à 18h00 .

La Pharmacie, le super marché et le magasin de bricolage resteront ouverts afin de maintenir l’offre relative aux produits alimentaires, de soins et autres services de première nécessité.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par cette fermeture temporaire et vous remercions pour votre compréhension.

Prenez soin de vous, de vos proches, adaptez les gestes recommandés pour éviter la propagation du virus. Tous ces gestes sont essentiels au bien être de notre nation et contribueront à éradiquer le plus vite possible cette pandémie.