Colis Privé Maroc, le spécialiste de la livraison du dernier kilomètre (domicile et relai) au Maroc, accélère son développement et annonce avoir livré plus de 500.000 colis depuis sa création.

En l’espace de dix-huit mois, Colis Privé Maroc s’est imposé comme un acteur clé sur un marché du e-commerce marocain en pleine expansion, et est devenu le partenaire de confiance pour les clients finaux comme pour les marchands, depuis les géants du retail jusqu’aux influenceurs et entrepreneurs à leur compte, avec une prestation complète depuis la collecte des colis chez les e-commerçants jusqu’à la livraison finale.

Répondre aux besoins d’un marché en pleine expansion

Dopé par les périodes de confinement et conforté par une expérience client de plus en plus qualitative, le e-commerce a connu une progression de plus de 35 % au Maroc entre 2021 et 2022. Au cours de cette dernière année, ce sont quelque 28 millions de transactions qui ont été effectuées via environ 2 500 sites marchands recensés (source : rapport du Centre Monétique Interbancaire, mars 2023).

Bien qu’en très forte croissance, le marché reste encore éclaté et a besoin de prestataires capables d’apporter un modèle de professionnalisation, tout en proposant des tarifs compétitifs grâce à des moyens industrialisés. Fort d’une solide infrastructure opérationnelle, de moyens technologiques innovants propriétaires adaptés au marché marocain (incluant notamment la gestion du cash en livraison) et d’une parfaite maîtrise des enjeux logistiques du dernier kilomètre, Colis Privé Maroc s’est rapidement imposé comme un acteur majeur de la livraison de colis au Maroc.

L’entreprise fournit aujourd’hui des services de haute qualité à ses clients dans toutes les régions du pays, tout en recherchant continuellement des moyens d’améliorer ses performances et de répondre à l’évolution des besoins du marché. Pour assurer les meilleures prestations et une expérience client inégalée, Colis Privé Maroc dispose d’une équipe de plus de 80 collaborateurs directs et 130 indirects dédiés exclusivement à Colis Privé Maroc. Le spécialiste de la livraison du dernier kilomètre compte un réseau de 12 agences régionales stratégiquement réparties qui lui permettent de couvrir 100 % du territoire dans des délais réduits et prévoit de passer de 20 agences d’ici fin 2023 à 64 agences en 2025.

Les chiffres attestent du succès de Colis Privé Maroc et de l’accélération de sa croissance : en l’espace d’un an et demi à peine, l’entreprise a livré plus de 500 000 colis à travers tout le Royaume.

Le développement de Colis Privé Maroc passe également par des partenariats stratégiques, tels que son alliance avec Lana Cash (filiale de CIH BANK) dans le secteur des services. Cette collaboration unique au Maroc vise à améliorer la commodité et l’efficacité des processus de livraison de colis et de paiement garantissant un niveau et une qualité de service inégalés pour les e-commerçants et les consommateurs.

Un acteur socialement engagé

Colis Privé Maroc souhaite étendre son action au-delà de son activité commerciale ; ainsi, à l’occasion du New Generation Expo, lancé par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et qui a été organisé fin mai 2023 par la préfecture d’Aïn Chock (Casablanca), Colis Privé Maroc a conclu un contrat avec la Faculté Aïn Chock dans le but d’offrir aux étudiants des stages dans divers domaines liés à l’activité de l’entreprise. Cette collaboration vise à attirer davantage de clients parmi les jeunes entrepreneurs et à les aider à développer leurs projets en leur offrant des services de livraison dans tout le Maroc.

« Notre excellence opérationnelle repose sur notre capacité à gérer une logistique complexe et à répondre aussi bien aux besoins B2C qu’à ceux des petits marchands et des grands clients B2B. Cette organisation spécifique, cette capacité d’action au niveau national et cette scalabilité sont des socles de différenciation clés, et nous nous réjouissons du succès de Colis Privé Maroc sur un marché promis à une croissance particulièrement soutenue », commente Mohcine Benmezouara, co-fondateur et CEO de Colis Privé Maroc. « Grâce à ses atouts uniques, Colis Privé Maroc entend également être une tête de pont logistique entre l’Afrique et l’Europe, en étant le partenaire de confiance des retailers européens souhaitant étendre leurs activités au Maroc et sur le continent africain, et des e-commerçants marocains voulant toucher de nouveaux clients au-delà de leurs frontières. Nous sommes fiers de soutenir et d’accompagner la croissance du e-commerce en Afrique et plus globalement de participer à travers nos actions commerciales et sociales au rayonnement de nos territoires ».