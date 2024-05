Le chiffre d’affaires (CA) consolidé de Jet Contractors s’est élevé à 603,32 millions de dirhams (MDH) au premier trimestre 2024, en hausse de 16% par rapport à la même période un an auparavant.

Cette progression s’explique par le démarrage de nouveaux chantiers stratégiques nationaux et la poursuite de l’expansion du groupe à l’international qui représente aujourd’hui près de 25% de l’activité global, indique Jet Contractors dans un communiqué. Concernant le carnet de commandes, il s’est apprécié de 15,5% pour un montant de 8,2 milliards de dirhams (MMDH), dont la moitié à réaliser à l’international.

L’endettement net consolidé à fin mars dernier s’est établi à 872,34 MDH, enregistrant une amélioration de 7% par rapport à fin mars 2023.

Côté perspectives, Jet Contractors confirme la tendance observée lors des deux dernières années en améliorant considérablement ses fondamentaux et ce, à travers un business model agile et résilient. Les composantes énergie, international et eau / environnement constituent les piliers de la stratégie de développement du groupe.