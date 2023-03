Dans les artères de Rabat, circulent désormais des camions de collecte de déchets 100% électriques, faisant du Maroc le premier pays du continent à adopter cette technologie propre et innovante dans ce secteur.

Cette initiative est une étape importante dans la lutte contre la pollution et les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, ces camions de déchets électriques, qui fonctionnent grâce à des batteries rechargeables, offrent de nombreux avantages par rapport aux camions traditionnels alimentés par des carburants fossiles.

Ils sont plus silencieux, moins polluants et moins coûteux à long terme. En outre, ils contribuent à réduire la dépendance du pays à l’importation de combustibles fossiles et à promouvoir une économie verte et durable.

Dans un communiqué, Volvo Trucks annonce la livraison de son premier poids lourd électrique au Maroc au profit de la société de collecte des ordures Arma. « Il s’agit du premier camion lourd électrique à batterie d’un fabricant mondial à être en exploitation commerciale en Afrique », est-il souligné.

La section Camions de Volvo précise par ailleurs qu’en remplaçant le camion diesel Volvo FE existant par un Volvo FE électrique sur un itinéraire type, environ 30 tonnes de CO2 pourraient être économisées chaque année.

« Nous sommes fiers d’être la première entreprise du secteur de la gestion des déchets au Maroc et en Afrique à avoir choisi d’investir dans la mobilité durable en coopération avec Volvo Trucks. En faisant un pas vers l’électrification de notre flotte de camions, Arma réduit son empreinte carbone, démontrant une fois de plus notre engagement envers l’environnement. Nos intentions sont claires : nous continuerons à investir dans des innovations qui contribuent à réduire les émissions et à protéger l’environnement tout en aidant nos clients à atteindre leurs propres objectifs de développement durable », a déclaré de son côté Youssef Ahizoune, PDG du groupe Arma, cité par le communiqué.