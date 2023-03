L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) fait le point sur ses services de proximité. Comment les usagers et les partenaires perçoivent-ils les prestations rendues par les services de l’Agence ? De quelle manière faut-il orienter le processus d’amélioration? Quels sont les aspects qui influencent le plus la perception des services de l’Agence et, aussi, quelles sont les priorités d’amélioration à envisager ? Ces questions, et bien d’autres encore, motivent en effet la démarche de la NARSA qui entend réaliser une étude en bonne et due forme dans ce sens afin de monter en gamme en matière de satisfaction client.

Cette étude, apprend l’Infomédiaire, sera réalisée en trois vagues, et débouchera entre autres sur la mise en place d’un baromètre de satisfaction client qui permettrait de suivre l’évolution de la satisfaction au fil du temps et l’évaluation de l’impact des plans

d’action d’amélioration. Il s’agira de même de tracer un plan d’action d’amélioration de la qualité de service.

Pour ce faire, l’évaluation à réaliser portera sur les catégories d’usagers-citoyens constituées notamment des usagers des services provinciaux/préfectoraux de la sécurité routière, les clients de Barid Bank et Barid Cash bénéficiaires des services de la NARSA, les usagers du centre national d’essai et d’homologation (CNEH), les professionnels du contrôle technique et ceux de l’enseignement de la conduite, mais aussi les constructeurs, importateurs et concessionnaires des véhicules.

D’après la même source, parmi les principaux aspects qui seront évalués, figurent la signalétique, les conditions d’accueil des usagers, l’information et la communication de service, le traitement des dossiers, la qualité de la relation avec les usagers, sans oublier

la qualité des services digitaux en ligne destinés aux professionnels et aux citoyens.