La compagnie britannique opérant dans l’extraction minière, Aterian, a procédé à la découverte de minerai d’argent de haut grade, dans sa concession de Jafra, dans la région de Marrakech, en début de semaine.

Le projet figure parmi les 15 permis de la compagnie, portant sur l’extraction minière de cuivre, argent et d’autres minerais, sur une superficie totale de 762 km² au sein du royaume.

Charles Bray, président d’Aterian, a indiqué à ce sujet : « les résultats préliminaires du projet de Jafra sont très encourageants. Cela consolide notre portfolio d’activité au sein du Maroc ». Et de rajouter : « le projet de Jafra est bien localisé et démontre la diversité minérale de nos projets au Maroc. De plus, c’est un projet stratégique, dans la mesure où il se trouve à proximité du réseau ferroviaire, sans parler du fait qu’il se situe à 35 kilomètres de Marrakech ».

Le président d’Aterian explique que la qualité du minerai d’argent découvert à ce stade est très élevée, indiquant que les recherches sur ce filon pourraient être prometteuses.

Le projet de Jafra s’étend sur une superficie de 29 km² et comprend deux permis d’exploration situés à 36 km de Marrakech et 35 km de la mine d’argent Roc Blanc.