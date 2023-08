La compagnie spécialisée dans la peinture au Maroc, Colorado, vient de décrocher différentes certifications ISO pour son système de management. Ces certifications témoignent de l’engagement de la société pour la mise en place d’un cadre professionnel de qualité.

Dans un communiqué, la compagnie indique : « Colorado a passé avec succès l’audit de son système de management QSE & SI réalisé par un organisme certificateur de renommée internationale. Et ce, du 10 au 12 juillet 2023 conformément aux standards internationaux : ISO 9001 v2015 : système de management de la qualité, ISO 14001 v2015 : système de management environnemental, ISO 45001 v2018 : système de management santé et sécurité au travail et ISO27001 v2013 : Systèmes de management de la sécurité de l’information.

Cette quadruple certification, unique dans le secteur, confirme l’engagement continu de COLORADO en tant qu’une entreprise responsable et leader qui prend en compte dans la gestion de ses activités la qualité, la santé et sécurité, la protection de l’environnement et la sécurité de l’information afin de répondre et satisfaire les exigences de ses clients & ses partenaires et s’inscrire dans une dynamique d’amélioration continue de ses performances ».