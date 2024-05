La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), à la suite de la réunion du Comité d’attribution du Label Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), a octroyé son Label RSE à l’entreprise Royal Air Maroc (RAM), et l’a renouvelé aux entreprises Amendis et LabelVie.

L’attribution de ce label vient couronner l’engagement de ces entreprises en matière de RSE et la prise en compte, dans leur politique, des attentes de leurs parties prenantes internes et externes, indique la CGEM dans un communiqué.

L’octroi du label RSE de la CGEM s’inscrit dans un processus d’amélioration continue des pratiques pour la pérennisation et le renforcement des acquis, ajoute la même source, rappelant qu’il a pour vocation d’encourager les entreprises marocaines à adopter une démarche globale en tenant compte des impératifs économiques, environnementales et sociales dans leurs stratégies managériales.

Il est octroyé à la suite d’une évaluation des pratiques des entreprises sur les neufs domaines d’actions constituant la charte de responsabilité sociétale de la CGEM, en conformité avec les objectifs universels RSE.

Ces objectifs, poursuit le communiqué, se rapportant aux droits de l’Homme, aux relations et conditions de travail, à l’environnement, à la prévention de la corruption, à la saine concurrence, à la gouvernance de l’entreprise, aux intérêts des clients et des consommateurs, aux questions relatives aux fournisseurs et sous-traitants et à l’engagement envers la communauté.