Le fournisseur allemand de pièces automobile pour Stellantis Vigo (Espagne), Benteler, s’apprête à ouvrir une nouvelle usine à Kénitra. Cette décision entraînera une réduction de la charge de travail dans les usines de Vigo et Mos (Espagne) de la multinationale allemande.

Selon le site espagnol Atlantico, l’annonce a été faite par la direction de Benteler aux représentants syndicaux, indiquant que certains employés, parmi les 430 travailleurs permanents et temporaires, pourraient être touchés par des mesures telles que le chômage partiel ou le licenciement.

Benteler, spécialisé dans la fabrication de châssis et de structures, a été sélectionné par Stellantis pour fournir des pièces à la nouvelle plateforme de véhicules électriques de l’usine de Balaídos. Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie de rapprochement des fournisseurs de Stellantis avec sa plateforme marocaine.

Stellantis, qui a lancé sa production à l’usine de Kénitra en 2019, prévoit une expansion majeure avec un investissement de plus de 300 millions d’euros. Cette initiative vise à doubler la capacité de production de l’usine à 400.000 véhicules par an, et à lancer la plateforme « voiture intelligente ».